«Лично для меня это не ощущается борьбой за титул, если честно». Макс Ферстаппен – о своем текущем положении

Ферстаппен не чувствует себя участником борьбы за титул.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился мнением о своем текущем положении в чемпионате, отметив, что по ощущениям не считает себя активным претендентом на победу в сезоне.

«Лично для меня это не ощущается борьбой за титул, если честно. Я просто стараюсь делать все, что могу, и получать удовольствие от гонок. И да, я бы не сказал, что сезон, с учетом того, как он складывается до настоящего момента, надолго отложится у меня в памяти.

Меня бы намного больше радовало, если бы я знал, что мы будем очень быстры. В остальном…То есть, я всегда стараюсь показывать свой максимум, но да…Пока в этом сезоне было несколько очень хороших моментов, а были и неудачные, в некоторых гонках мы очень сильно проигрывали конкурентам по скорости, что было не очень приятно», – рассказал Ферстаппен.

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