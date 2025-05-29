Зак Браун: «Некоторые команды, особенно одна, используют ложные обвинения как тактику дестабилизации и тратят ресурсы ФИА»

«Макларен» намекнул на некорректную стратегию борьбы «Ред Булл».

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун прокомментировал жалобы в ФИА со стороны конкурентов.

«Такова сегодняшняя ситуация в нашем спорте, но, на мой взгляд, все зашло слишком далеко. Я обсуждал это с ФИА. Считаю, некоторые команды, особенно одна, используют ложные обвинения как тактику дестабилизации, однако это приводит к сильной трате времени и ресурсов ФИА. Не думаю, что мы должны просить ФИА тратить время на такое.

Если хочешь обвинить другой коллектив – без проблем. Есть процесс, надо заплатить деньги – и это должна быть существенная сумма, которая учитывалась бы в потолке расходов. Если [ФИА] что-то находит, взнос возвращается, нет вопросов. Если ничего не находят и обвинения оказываются необоснованными, ты теряешь деньги, которые учитываются при подсчете потолка расходов.

И тогда команды задумаются, хотят ли они заплатить 25 или 50 тысяч долларов просто за дестабилизацию. Я бы скорее потратил такие деньги на разработку нового переднего или заднего антикрыла – все зашло слишком далеко.

Я считаю, что люди нечестно вели себя с ФИА, тратили ее время и ресурсы. Не должно сходить с рук, если ты нечестно ведешь себя с ФИА или выдвигаешь обвинения без каких бы то ни было оснований. Если действительно думаешь, что соперник делает что-то [запрещенное], без проблем. Я предлагаю не отказаться от обвинений, а подтверждать свои слова деньгами», – заявил Браун.

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