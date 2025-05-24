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Йос Ферстаппен: «Нечестно, что определенные команды пользовались гибкими антикрыльями слишком долго»

Ферстаппен-старший намекнул на несправедливое преимущество «Макларена».

Йос Ферстаппен, бывший пилот «Формулы-1» и отец гонщика «Ред Булл», поделился мыслями о борьбе в чемпионате: Макс занимает третью позицию и проигрывает лидеру сезона Оскару Пиастри из «Макларена» 22 очка.

«Для фанатов и для «Формулы-1» это идеальный сценарий. Они хотят наблюдать за захватывающим сезоном, а не за 20 победами одного пилота.

Но, на мой взгляд, условия должны быть равными. Скажем, есть гибкие передние антикрылья, которые запретят только на следующей неделе в Испании. Определенные команды слишком долго пользовались таким преимуществом. Не считаю, что это честно», – подчеркнул нидерландец перед Гран-при Монако.

Йос Ферстаппен: «Макс – не тот человек, который будет год ехать в хвосте. Предстоит решить, остаться ли «Ред Булл» в 2026-м»

Расклады на «Ф-1» в Монако: Ферстаппен продолжит свержение «Макларенов»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
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