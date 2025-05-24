Йос Ферстаппен: «Нечестно, что определенные команды пользовались гибкими антикрыльями слишком долго»

Ферстаппен-старший намекнул на несправедливое преимущество «Макларена».

Йос Ферстаппен, бывший пилот «Формулы-1» и отец гонщика «Ред Булл», поделился мыслями о борьбе в чемпионате: Макс занимает третью позицию и проигрывает лидеру сезона Оскару Пиастри из «Макларена » 22 очка.

«Для фанатов и для «Формулы-1» это идеальный сценарий. Они хотят наблюдать за захватывающим сезоном, а не за 20 победами одного пилота.

Но, на мой взгляд, условия должны быть равными. Скажем, есть гибкие передние антикрылья, которые запретят только на следующей неделе в Испании . Определенные команды слишком долго пользовались таким преимуществом. Не считаю, что это честно», – подчеркнул нидерландец перед Гран-при Монако .

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