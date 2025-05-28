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Фредерик Вассер: «В последних гонках для «Феррари» наметилась положительная тенденция»

Вассер видит положительную динамику в выступлениях «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил, что победа на Гран-при Монако не изменила бы для команды общей картины сезона. При этом француз признал, что в Монако команда смотрелась лучше ожидаемого и что в последних гонках в целом наблюдается положительная тенденция.

«Даже если бы мы очень хорошо провели гоночный уик-энд в Монако, это бы не изменило общую картину сезона для «Феррари».

При этом мне кажется, что в последних гонках явно наметилась положительная тенденция – мы хорошо провели гонку в Имоле, у нас был хороший темп в Джидде, мы провели цельный уик-энд в Монако. Если мы сможем начать следующую часть сезона в том же духе, это будет хорошо.

При этом надо признать, что после Имолы уровень ожиданий в Монако был не слишком высок. Потому что до Имолы, в том же Майами, у нас возникали трудности. Что в Майами, что в Имоле у нас возникали проблемы в медленных поворотах. А в квалификации к Гран-при Монако эффективность прохождения медленных поворотов вообще является ключевым фактором. Так что перед этапом в Монте-Карло ожидания внутри «Феррари» были не слишком высокими.

Тем не менее, по ходу и свободных заездов, и затем в первом сегменте квалификации ожидания несколько изменились. И мы на самом деле были расстроены тем, что в квалификации оказались лишь вторыми. В гонке было сложно ожидать чего-то большего – разве что что-то бы случилось с лидером. Но я не мог бы просить от Шарля Леклера большего», – рассказал Вассер.

Расклады на «Ф-1» в Испании: сезон правда перезагрузится? «Феррари» вернется?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
Гран-при Монако
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