Тото Вольфф о корректировке регламента: «В вопросе гибкости антикрыльев в «Феррари» изначально выбрали наиболее консервативный подход»

Вольфф оценил влияние новой технической директивы на расстановку сил.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф считает, что «Феррари» может оказаться в выигрышном положении после вступления в силу последних поправок к регламенту.

ФИА в январе выпустила техническую директиву, направленную на ужесточение критериев допустимой гибкости антикрыльев. И что действовать директива начнет с Гран-при Испании , где проверка на гибкость передних антикрыльев будет проведена по новым критериям.

Ранее руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отмечал, что данные изменения могут сыграть на руку Скудерии. В паддоке считается, что среди лидирующих команд сильнее всего может пострадать «Макларен », хотя и Андреа Стелла, и Зак Браун неоднократно отвергали подобные предположения.

«Как мне кажется, из того что мы уже видели можно сделать вывод, что в вопросе гибкости антикрыльев в «Феррари» изначально выбрали наиболее консервативный подход.

Посмотрим, как эти изменения повлияют на расстановку сил. С одной стороны я не уверен, что ситуация изменится, но с другой стороны мне правда любопытно, как будут развиваться события, потому что я не знаю, как именно это повлияет на расстановку сил», – рассказал Вольфф.

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