Ферстаппен в сезоне-2026 будет выступать под номером «3»

Ферстаппен сменит номер на «3».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что определился с номером на сезон-2026.

Ферстаппен все последние сезоны выступал в «Ф-1» под номером «1», являясь действующим чемпионом серии, но по итогам прошедшего сезона уступил титул Ландо Норрису.

При этом Ферстаппен не стал возвращаться к номеру «33», под которым выступал в «Ф-1» с 2015 до 2021 года, выбрав вместо этого номер «3» – который освободился после того, как Даниэль Риккардо , выступавший под ним в прошлом, официально объявил о завершении карьеры.

«Я не буду возвращаться к номеру «33». Моим любимым номером всегда была «3», ну, если не считать номера «1». И теперь я могу поменять номер – будут выступать под «3». Мне всегда нравился номер «33», но одна «тройка» лучше двух», – рассказал Ферстаппен.

