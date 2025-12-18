  • Спортс
Андреа Кими Антонелли: «Феррари» – самая популярная команда в мире, но я мечтаю выиграть чемпионский титул с «Мерседесом»

Антонелли не спешит с переходом в «Феррари».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги сезона-2025, поделился мнением о перспективах команды в следующем году, а также отметил, что пока не может оценить вероятность перехода в «Феррари» в будущем.

«Мы могли бы выступить лучше, но я доволен тем, как провел сезон-2025. Мне здорово помогло то, что я сумел преодолеть трудный период, я стал намного сильнее психологически.

Перспективы на сезон-2026 выглядят многообещающе. Я видел, как развивался наш проект, как машина становилась все лучше на прогонах в аэродинамической трубе, видел прогресс «Мерседеса» в работе с двигателем. Но до начала квалификации к гонке в Мельбурне мы все равно не будем знать, кто где находится в расстановке сил.

Возможный переход в «Феррари» в будущем? «Феррари» – самая привлекательная и популярная команда в мире, но я счастлив там, где нахожусь. «Мерседес» всегда поддерживал меня, еще с выступлений в картинге, и я мечтаю о том, чтобы выиграть вместе с ними чемпионский титул», – рассказал Антонелли.

Все о новичке «Ф-1» Линдбладе: талант, покоривший и подставивший босса «Ред Булл»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
