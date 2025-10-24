Лоран Мекьес: «По ходу сессии все команды лишились данных GPS, но Линдблад хорошо отработал»

Мекьес доволен выступлением Линдблада.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес отметил хорошую работу Арвида Линдблада в первой практике перед Гран-при Мехико.

«По ходу сессии все команды лишились данных GPS, так что справляться с трафиком было непросто. Мы решили оставить Арвида Линдблада на программе работы с пустыми баками, чтобы не усложнять задачу и не переключаться на варианты с полными баками.

Он очень хорошо отработал сессию. Включиться в работу было непросто. У нас есть темп, так что нам даже не с чем спорить.

Что касается борьбы за титул, то мы оцениваем ситуацию от гонки к гонке. И да, уик-энд в Остине получился невероятным. А также я не думаю, что стоит то, чего «Ред Булл » добился на Гран-при США. Выигрывать гонки в «Ф-1» вообще непросто, Макс потрясающе провел уик-энд и мы все были этому рады.

Но мы не смотрим на положение в чемпионате, мы просто идем вперед, от сессии к сессии. Стараемся выжать максимум, и все выкладываются на полную», – рассказал Мекьес.

