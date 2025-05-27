Гран-при Испании-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь девятого этапа сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Испании.

В рамках уик-энда в Барселоне также пройдут заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

30 мая – 1 июня 2025 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 ☀️

2-я практика: 18:00 ☀️

Суббота

3-я практика: 13:30 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌤️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:55

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:00

Квалификация «Ф-2»: 16:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:05

1-я гонка «Ф-2»: 15:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:30

2-я гонка «Ф-2»: 11:00

время московское