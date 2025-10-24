Жак Вильнев: «Агрессивно пилотировать «Макларен» не получается – у Пиастри много ошибок»

У «Макларена» большие проблемы в Мексике, отметил Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев высказался о неудачном выступлении Оскара Пиастри в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Мехико – лидер сезона показал четвертое время и допустил ряд просчетов.

«Много ошибок, блокировок, выездов за пределы трассы. Не получается пилотировать агрессивно – похоже, это не срабатывает.

Мы не знаем, насколько быстр «Макларен », ведь Норрис еще не был за рулем», – заявил канадец.

Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й