Жак Вильнев: «Агрессивно пилотировать «Макларен» не получается – у Пиастри много ошибок»
У «Макларена» большие проблемы в Мексике, отметил Вильнев.
Чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев высказался о неудачном выступлении Оскара Пиастри в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Мехико – лидер сезона показал четвертое время и допустил ряд просчетов.
«Много ошибок, блокировок, выездов за пределы трассы. Не получается пилотировать агрессивно – похоже, это не срабатывает.
Мы не знаем, насколько быстр «Макларен», ведь Норрис еще не был за рулем», – заявил канадец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
