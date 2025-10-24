Руководитель «Рейсинг Буллз» о составе на сезон-2026: «Точно знаю, что Ферстаппен не будет выступать за нашу команду»

В «Рейсинг Буллз» пошутили насчет состава на следующий сезон.

Руководитель «Рейсинг Буллз » Алан Пермейн рассказал, когда в «Ред Булл » примут решение о составах обеих команд.

«Мы знаем, что все будет решаться после Мексики . Не знаю, будет ли сделано объявление после Бразилии или Лас-Вегаса. Поэтому не воспринимайте мои слова буквально!

Есть пять пилотов. Мы точно знаем, что Макс [Ферстаппен] не будет выступать за нашу команду. Мы все еще изучаем варианты.

Обе команды участвуют в плотной борьбе в Кубке конструкторов, поэтому то, что мы не обсуждаем пилотов на следующий год, помогает сохранять стабильность», – отметил Пермейн.

