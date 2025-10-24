Лиам Лоусон об извинениях Цуноды: «Даже не знаю, что произошло»
Лоусон ответил на извинения Цуноды за инцидент в США.
Пилот «Рейсинг Буллз» прокомментировал извинения Цуноды за грубый комментарий после инцидента в квалификации к Гран-при США.
Японец тогда остался недоволен действиями Лоусона, после чего заявил, что новозеландец «всегда делает что-то нарочно, творит какую-то фигню».
«Честно говоря, я даже не знаю, что произошло в Остине. Да, я что хочу сказать, это часть сезона довольна напряженная. Так что, конечно, сложен каждый уик-энд.
В этом году невероятно плотная борьба. Поэтому в каждой сессии – особенно в квалификации – мы стараемся извлечь максимум. Так что любая мелочь имеет значение», – отметил Лоусон.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
