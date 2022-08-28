Эстебан Окон о 7-м месте: «Прекрасный уик-энд, ни единой ошибки в квалификации и гонке»
Пилот «Хааса» Эстебан Окон финишировал седьмым на Гран-при Монако после старта восьмым – так высоко американская команда не забиралась с прошлого лета.
«Считаю, прекрасный уик-энд во всех смыслах. Ни единой ошибки в квалификации и гонке. Мы собрали все воедино в ключевые моменты, и я очень рад. Эти шесть очков – большой успех для команды, я по-настоящему доволен.
Мы добились большого прогресса перед квалификацией. Это очень приятно, нужно такое учесть и понять, как добиться большей стабильности на других уик-эндах.
В Барселоне совсем другая трасса, гораздо выше роль прижимной силы и мощности. Посмотрим, что получится, но примем этот результат», – заявил француз.
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