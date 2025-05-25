Шарль Леклер: «Проиграл гонку в квалификации, но 2-е место – гораздо лучше ожиданий. Думал, будет тяжело пробиться в топ-10»

Леклер заявил о противоречивых чувствах после гонки в Монте-Карло.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер сообщил, что думает о втором месте по итогам домашнего Гран-при Монако.

«В конечном счете мы проиграли гонку вчера. Надо было справиться лучше. Ландо [Норрис] выступил сильнее в этот уик-энд и заслужил победу.

Мечту детства я реализовал в прошлом году, а не в этом, но, учитывая все обстоятельства, это гораздо лучше ожиданий.

Я думал, что будет тяжело пробиться в топ-10, а в итоге мы вторые и очень близки к первому месту. В целом хороший уик-энд, но жаль, что я не победил», – отметил монегаск.

Гран-при Монако-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й