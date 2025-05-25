Оскар Пиастри о 3-м месте: «Если этот уик-энд считать слабым, то дела идут не так уж плохо»

Пиастри доволен гонкой в Монако.

Пилот «Макларена » подвел итоги Гран-при Монако, где финишировал третьим.

«Очевидно, победить было бы приятнее. Сложный уик-энд – от практики до квалификации. Мы были близки, но недостаточно.

В целом я доволен тем, как все сложилось. Явно есть на что обратить внимание, когда мы приедем сюда в следующем году. Мы набрали очки и финишировали на подиуме в Монако, так что все не так плохо.

Если этот уик-энд считать слабым, то дела идут не так уж плохо. Поздравляю Ландо [Норриса] с хорошим уик-эндом и Шарля [Леклера], который как обычно был быстр», – сказал Пиастри.

Гран-при Монако-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

