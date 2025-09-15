Руководитель «Астон Мартин»: «Иногда спрашиваю себя, где сейчас был бы «Астон Мартин», если бы Ньюи работал над развитием машины 2025 года»

В «Астон Мартин» не жалеют о решении сосредоточиться на сезоне-2026.

Руководитель «Астон Мартин » Эндрю Коуэлл рассказал о том, что в команде не сожалеют о сделанной расстановке приоритетов.

Когда Ньюи официально присоединился к «Астон Мартин» в качестве управляющего технического партнера в марте этого года, он сразу сосредоточился на работе над проектом болида 2026 и никак не участвует в работе над развитием текущей машины.

«С точки зрения количества набранных очков этот сезон пока можно назвать разочаровывающим. Но это один из тех сезонов, когда стоя на стартовой решетке перед началом гонки я спрашиваю себя: «Где бы мы были сейчас, если бы не грядущие изменения технического регламента в 2026 году? На что была бы способна эта машина, если бы Эдриан Ньюи был сосредоточен на ее развитии с марта этого года?»

При этом к нашей команде присоединились и другие специалисты, у «Астон Мартин» появились новые инструменты. И если бы все эти силы были брошены на работу над машиной 2025 года, где бы мы были сейчас.

Да, наши конкуренты тоже прибавили, но я считаю, что сейчас мы бы находились на более высокой позиции и набрали бы больше очков.

Тем не менее, это решение [сразу отдать Ньюи проект болида 2026 года] было правильным, ведь речь идет не только о желании вложиться в подготовку к сезону-2026. Это вложение в возможности команды с самого начала сезона, и вложение на много лет вперед», – рассказал Коуэлл.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов