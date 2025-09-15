Тото Вольфф: «В Баку сложная трасса, она станет хорошей проверкой и пилотов, и для болидов «Мерседеса»

Вольфф рассказал об ожиданиях от этапа в Баку.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Азербайджана .

«Финальная треть сезона будет весьма интенсивной. Нас ждет спринт до финиша гонки в Абу-Даби, в котором сразу три команды будут бороться за второе место в Кубке конструкторов. В Монце мы уступили конкурентам и понимаем, что в восьми оставшихся гонках нам нужно выступить лучше, чем в Италии, если мы хотим оказаться на высокой позиции.

Впереди ждут две гонки на городских трассах. Первая – в Баку, а еще через две недели пройдет этап в Сингапуре . В Баку сложная трасса, она станет хорошей проверкой и для наших пилотов, и для болидов.

Борьба в пелотоне идет очень плотная, и все снова будут решать доли секунды. Если мы сможем выступить так, как умеем, то у команды будет шанс на сильный уик-энд и борьбу за высокие места», – рассказал Вольфф.

