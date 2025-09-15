  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тото Вольфф: «В Баку сложная трасса, она станет хорошей проверкой и пилотов, и для болидов «Мерседеса»
0

Тото Вольфф: «В Баку сложная трасса, она станет хорошей проверкой и пилотов, и для болидов «Мерседеса»

Вольфф рассказал об ожиданиях от этапа в Баку.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Азербайджана.

«Финальная треть сезона будет весьма интенсивной. Нас ждет спринт до финиша гонки в Абу-Даби, в котором сразу три команды будут бороться за второе место в Кубке конструкторов. В Монце мы уступили конкурентам и понимаем, что в восьми оставшихся гонках нам нужно выступить лучше, чем в Италии, если мы хотим оказаться на высокой позиции.

Впереди ждут две гонки на городских трассах. Первая – в Баку, а еще через две недели пройдет этап в Сингапуре. В Баку сложная трасса, она станет хорошей проверкой и для наших пилотов, и для болидов.

Борьба в пелотоне идет очень плотная, и все снова будут решать доли секунды. Если мы сможем выступить так, как умеем, то у команды будет шанс на сильный уик-энд и борьбу за высокие места», – рассказал Вольфф.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМерседес
Гран-при Сингапура
logoТото Вольфф
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ред Булл» использовал полную мощность весь уик-энд – как «Макларен». При Хорнере делали иначе»
29 минут назад
Ландо Норрис: «В борьбе с Пиастри моим преимуществом является опыт»
141 минуту назад
Лео Туррини об уходе инженеров из «Феррари»: «Версия: слухи о сомнениях в моторе «Феррари» правдивы»
3сегодня, 14:22
В Мадриде прошла акция протеста против гонки «Ф-1» под лозунгом «Наши улицы – не автодром». Гран-при намечен на 2026-й
сегодня, 13:47
В «Альпин» хотят видеть напарником Гасли молодого гонщика. Интереса к Данну нет (GP Blog)
сегодня, 13:32
Изак Аджар о подиуме: «Не почувствовал ничего особенного в тот момент – скорее думал обо всем своем пути. Теперь двигаемся дальше»
сегодня, 13:19
Босс «Кадиллака» о Херте: «Колтон идет на большой риск – место в «Формуле-1» ему совсем не гарантировано»
сегодня, 13:16
Алексей Попов: «Ощущение, что Норриса «тянут» в «Макларене», у болельщиков присутствует, и им это не нравится»
9сегодня, 12:58
Шарль Леклер: «В Сингапуре, а также, возможно, в Баку и Лас-Вегасе, шансы выиграть гонку у «Феррари» будут выше, чем на других трассах»
сегодня, 12:44
Изак Аджар о прозвище «маленький Прост»: «Это честь, вовсе не бремя»
1сегодня, 12:34
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото