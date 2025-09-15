  • Спортс
  • Фернандо Алонсо: «Возможно, успешными для «Астон Мартин» могут стать гонки в Сингапуре и Бразилии»
Фернандо Алонсо: «Возможно, успешными для «Астон Мартин» могут стать гонки в Сингапуре и Бразилии»

Алонсо оценил перспективы «Астон Мартин» в оставшихся гонках.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, на каких трассах, по его мнению, у команды будут наибольшие шансы добиться хороших результатов в оставшихся гонках сезона.

«Думаю, нас еще ждет пара гонок на трассах, которые по своим характеристикам похожи на «Хунгароринг» и «Зандворт». Возможно, одной из успешных для нас может стать гонка в Сингапуре. И в Бразилии.

С другой стороны, в этом сезоне я уже не раз был удивлен – иногда в хорошем смысле, иногда в плохом, – результатами, так что мы не делаем ставку только на пару каких-то конкретных Гран-при.

Мы будем выкладываться на максимуме на каждом Гран-при, даже если это будет трудно. И в Абу-Даби увидим, сколько очков нам удастся набрать», – рассказал Алонсо.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Гран-при Бразилии
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
Гран-при Сингапура
