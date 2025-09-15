Фернандо Алонсо: «Возможно, успешными для «Астон Мартин» могут стать гонки в Сингапуре и Бразилии»

Алонсо оценил перспективы «Астон Мартин» в оставшихся гонках.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал, на каких трассах, по его мнению, у команды будут наибольшие шансы добиться хороших результатов в оставшихся гонках сезона.

«Думаю, нас еще ждет пара гонок на трассах, которые по своим характеристикам похожи на «Хунгароринг» и «Зандворт». Возможно, одной из успешных для нас может стать гонка в Сингапуре. И в Бразилии .

С другой стороны, в этом сезоне я уже не раз был удивлен – иногда в хорошем смысле, иногда в плохом, – результатами, так что мы не делаем ставку только на пару каких-то конкретных Гран-при.

Мы будем выкладываться на максимуме на каждом Гран-при , даже если это будет трудно. И в Абу-Даби увидим, сколько очков нам удастся набрать», – рассказал Алонсо.

