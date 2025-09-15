Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио: «Против прихода Хэмилтона были 90 процентов сотрудников «Феррари»

Мерцарио сообщил, что специалисты «Феррари» не ждали Хэмилтона в команде.

Бывший гонщик «Феррари » Артуро Мерцарио поделился мыслями о переходе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«В первую очередь, на мой взгляд, приход Хэмилтона – чисто коммерческий ход. 90 процентов сотрудников «Феррари» были против, по моим сведениям. Если пилот не чувствует себя ценным, частью команды, он теряет мотивацию. Затем надрываться ради трех десятых, если все равно остаешься на третьем ряду решетки?» – заявил Мерцарио.

В то же время Артур не согласен, что карьера Льюиса стремительно близится к завершению:

«С ним еще не покончено. Он просто ждет подходящую возможность. Он будет рисковать, когда это необходимо, а не ради финиша на восьмой позиции.

Даже если Льюис захочет уйти, он найдет другую команду. Хэмилтон уже показал, чего стоит. Он не положении Леклера : Шарлю еще предстоит продемонстрировать, что он чемпион».

Ален Прост: «Абсолютно не верю, что талант Хэмилтона угас или исчез»

Тото Вольфф о «тяжелом периоде» с Хэмилтоном после сезона-2016: «Я сказал: «Ты лучший пилот, я хочу, чтобы ты остался в «Мерседесе» надолго»