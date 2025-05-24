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Андреа Стелла о поуле Норриса: «У Ландо вышел отличный круг, но он не был идеальным»

Стелла не назвал бы идеальным круг Норриса в Монако.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, отметив, что Ландо Норрису удалось проехать очень хороший круг.

Тем не менее, Стелла не согласился с журналистами, которые назвали круг Норриса идеальным, хоть Ландо и удалось побить рекорд круга для трассы в Монако.

«Ну, у Ландо получился очень хороший круг. Некоторые повороты и участки трассы он прошел очень быстро – например, шикану после туннеля. Отличный круг. Но на самом деле была пара поворотов, в которых он, наоборот, потерял время. Например, на выходе из «бассейна» он слишком сильно задействовал поребрик.

Что касается идеального круга, то я работал с Михаэлем Шумахером, и он как-то сказал мне: «Я никогда не проезжал идеального квалификационного круга в Монако». И если уж это сказал Михаэль, думаю, нам всем стоит поверить тому, что собрать идеальный круг на этой трассе чрезвычайно сложно.

Так что да, это был лучший круг, который Ландо когда-либо проезжал по трассе в Монако, но он не был идеальным – чтобы об этом говорить и восхвалять пилота», – рассказал Стелла.

Норрис вырвал поул Монако у Леклера. Ферстаппен – едва в топ-5, у «Мерседеса» – авария и поломка

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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