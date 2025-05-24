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Льюис Хэмилтон: «В сравнении с «Мерседесом» машина «Феррари» очень мягкая по поведению, совсем другие ощущения»

Хэмилтон поделился впечатлениями от управления болидом «Феррари» в Монако.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, отметив, что получил совершенно новый для себя опыт, поскольку в сравнении с «Мерседесом» болид Скудерии на этой трассе работает совершенно иначе.

Хэмилтон завершил квалификацию с четвертым временем, но потом получил штраф за блокировку Макса Ферстаппена и в завтрашней гонке будет стартовать седьмым.

«Мы определенно прогрессируем. По ощущениям последняя гонка стала шагом вперед. Да и в этот уик-энд я почувствовал себя комфортнее за рулем болида.

И по управлению на трассе в Монако эта машина очень сильно отличается от всего, на чем я выступал здесь последние 12 лет. И мне очень понравилось поведение машины.

Понятно, что Шарль Леклер привык к этой машине и к тем базовым настройкам, которые «Феррари» использует в Монако последние шесть лет. Он в отличной форме и знает эту машину, как свои пять пальцев. Я бы сказал, что мне по ходу этого уик-энда пришлось быстро очень многому учиться, но я доволен тем, как мы смогли отыграться после аварии в третьей практике.

Если говорить о характеристиках машины, то в первую очередь речь о балансе в поворотах, машина совершенно по-другому (в сравнении с «Мерседесом»), она очень мягкая.

Когда я выступал за «Мерседес», болид на этой трассе ощущался очень жестким. Мы настраивали жесткую подвеску и максимально низкий дорожный просвет, чтобы повысить уровень прижимной силы. И сейчас все иначе. Поведение машины в слип-стриме, настройки развал-схождения, все по-другому. То, как работает двигатель, как работает торможение двигателем, вот такие вещи. Раньше я вообще никогда в жизни не использовал торможение двигателем на трассе в Монако. Сейчас со мной это впервые. Так что да, разных компонентов очень много, ко всему этому нужно привыкнуть. И я думаю, что мне это нравится.

Что касается стратегии на гонку, то два обязательных пит-стопа – это точно лучше того дерьма, что было в прошлом году. Потому что тогда машина безопасности появилась на трассе на втором круге, и в результате все проехали 70 или около того кругов на одном комплекте шин. И событий в гонке вообще не было.

Два обязательных пит-стопа вынуждает команды действовать активнее, случайностей становится больше. И я думаю, что на такой трассе данное правило нужно, потому что обгонять здесь невозможно. С нетерпением жду гонки, чтобы посмотреть, что получится», – рассказал Хэмилтон.

Норрис вырвал поул Монако у Леклера. Ферстаппен – едва в топ-5, у «Мерседеса» – авария и поломка

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
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