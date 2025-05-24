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Льюис Хэмилтон: «Мог отвлечь Ферстаппена, но при этом я точно не находился на гоночной траектории»

Хэмилтон прокомментировал инцидент с блокировкой Ферстаппена.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, рассказав об обстоятельствах инцидента, в котором мог помешать Максу Ферстаппену.

Хэмилтон признал, что команда сообщила ему неверную информацию, но при этом настаивает на том, что не блокировал траекторию Ферстаппену и мог помешать ему лишь визуально.

«Не лучший для нас день, но уик-энд в целом складывался неплохо. Выступать в Монако будучи пилотом «Феррари» – это нечто потрясающее.

Машина работала очень хорошо. Хотя авария в третьей практике точно была совсем не обязательной. Впереди меня на трассе оказалась пара машин, моя машина немного потеряла в прижимной силе на задней оси и в итоге ее занесло. Но команда прекрасно поработала, восстановив машину к квалификации.

Квалификации в Монако получаются интересными. И постоянно убираться с дороги, пропуская других, очень непросто. Думаю, я неплохо с этим справлялся, но затем команда сказала мне, что Макс находится на быстром круге и приближается – поэтому я сместился налево. Но затем команда сообщила, что Макс не на быстром круге.

Так что я как раз собирался снова ускориться, и на ускорении успел проехать 10 метров. В тот момент я определенно мог его отвлечь, стать помехой, но при этом я не находился на гоночной траектории.

Что касается стратегии на завтрашнюю гонку, то пока я ничего не могу сказать. В прошлом году все было ужасно, потому что мы получили красный флаг на первом же круге. Так что обязательных пит-стопа в этом году – это здорово.

У некоторых людей (на тренировках) с шинами «медиум» были большие проблемы из-за грануляции. Я решил оставить на гонку два комплекта «харда». Шарль Леклер решил оставить два «медиума». Надеюсь, что стратегия изменит ситуацию в гонке, хотя для начала нам, разумеется, нужно дождаться решения стюардов», – рассказал Хэмилтон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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