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Зак Браун о поуле Норриса: «С учетом двух обязательных пит-стопов, возможно, ситуация изменится»

В «Макларене» оценили итоги квалификации в Монако.

Исполнительный директор «Макларена» прокомментировал поул Ландо Норриса к Гран-при Монако и объяснил стратегию команды, когда она раньше всех выпустила обоих пилотов на вторую попытку в финальном сегменте.

«Нужно было убедиться, что мы сможем проехать чистые круги. Мы знали, что сможем проехать два круга подряд. Оказалось, что они были необходимы нам. Квалификация получилась впечатляющей.

Ландо показал сильный темп во втором сегменте. У него было пару проблем в Q3, и он сказал [руководителю команды] Андреа [Стелле]: «Давайте проедем повторную попытку». Он [Андреа] отметил: «Что ж, думаю, ему [Ландо] придется проехать чуть быстрее». И Норрис справился с этим.

С поулом у нас хорошие перспективы [в гонке]. Мы двумя машинами в первой тройке – но с учетом двух обязательных пит-стопов, возможно, ситуация изменится», – сказал Браун.

Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
logoЛандо Норрис
Гран-при Монако
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