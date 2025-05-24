Шарль Леклер: «Разочарован вторым местом в квалификации, но на бумаге уик-энд был трудным для «Феррари» – горжусь результатом»

Леклер расстроен, что упустил поул в последний момент.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер высказался о поул-позиции, которую у него отобрал гонщик «Макларена » Ландо Норрис на последних секундах квалификации к Гран-при Монако.

«Всегда можно где-то прибавить, но в конечном счете это лучшее, что мы могли сделать. Думаю, круг вышел по-настоящему хорошим. Жаль, что так получилось с первым кругом, ведь хорошая первая попытка придает уверенности. У меня не вышло – помешал трафик во втором секторе.

Но что есть, то есть. Конечно, я очень разочарован. Мы знали, что в этом году у нас нет болида, чтобы сражаться за победы, однако в этот уик-энд ощущения в машине хорошие. Мы стартуем вторыми, и будет тяжело забрать первое место.

В целом мне нравятся городские автодромы. Мне нравится идти ва-банк в квалификации, максимально рисковать, и, полагаю, в большинстве случаев это окупается. Иногда нет.

Я горжусь сегодняшним результатом, ведь на бумаге уик-энд был для нас очень трудным. В конце концов, не так плохо», – заявил монегаск.

Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й