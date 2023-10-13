Ферстаппен-старший предупредил «Ред Булл» о потенциальном уходе Макса.

Йос Ферстаппен , бывший пилот «Формулы-1» и отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена , сообщил о том, чего ждет от команды.

«Может, хорошо, что я не присутствовал на таких гонках [как в Бахрейне ]. В том числе и для собственного душевного состояния. Конечно, порой ты оцениваешь ситуацию иначе по прошествии двух дней.

Но спорт – это в том числе эмоции. И я всегда хочу лучшего для Макса. Если что-то не работает, команде надо посмотреть в зеркало и понять, почему оно не работает.

И в какой-то момент Максу предстоит решить, остаться ли в «Ред Булл » после этого сезона. Сейчас ситуация, безусловно, стала выглядеть позитивнее. Здесь, в Монако, особые условия, и квалификация на первом месте. Но на следующей неделе в Барселоне, полагаю, мы лучше поймем истинное положение «Ред Булл».

Гонка в Имоле очень обнадежила. Если в Барселоне все сложится позитивно, у меня будут большие надежды. Это касается как оставшейся части сезона, так и будущего Макса в «Ред Булл». Ему тут нравится. В то же время он хочет добиваться результатов. Он не тот человек, который будет год ехать в хвосте. Тогда мы увидим недовольного Макса. Можно задаться вопросом: куда следует уйти?

В данный момент лишь «Макларен » очевидно сильнее, и там фактически нет мест. А в следующем году все поменяется, будут новые правила. На первый план выйдет мотор. И ходят разные слухи. Здесь, в «Ред Булл», настроены очень позитивно по поводу своей силовой установки. Интересно также, на чем основано их мнение. С другой стороны, они не захотят врать себе и Максу. Это не кажется мудрым решением, если команда хочет его сохранить.

Все это выглядит очень впечатляюще, но, разумеется, не говорит о мощности двигателя. Повторюсь: если все пойдет так, как в Имоле, мы будем довольны. А Макс всегда был очень преданным», – заявил Йос.

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