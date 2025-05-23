Шарль Леклер: «Нужно оказаться как можно выше на стартовой решетке, такова цель на субботу»

Леклер рассказал о целях на квалификацию в Монако.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Монако , отметив, что остался доволен темпом и надеется хорошо выступить в квалификации.

«Этап в Монако, по очевидным причинам, всегда будет для меня особенным. В пятничных тренировках вы ищите ориентиры на трассе. Мы можем быть удовлетворены проделанной работой, хотя понятно, что для уверенности в себе пока слишком рано.

Наш квалификационный темп очень хорош, я комфортно чувствую себя за рулем болида, вне зависимости от типа используемых шин. А на трассе в Монако это опять же очень важно.

Все знают, насколько важна в Монако стартовая позиция, и если я хочу еще раз добиться хорошего результата, на стартовой решетке мне нужно оказаться как можно выше. Такова наша цель на субботу», – рассказал Леклер.

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