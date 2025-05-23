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Ландо Норрис о двух обязательных пит-стопах в Монако: «Вообще не думаю о гонке. Мне не нужно»

Норрис предпочитает не задумываться о стратегии в Монако раньше времени .

В сезоне-2025 на Гран-при Монако команды будут обязаны провести два пит-стопа. По словам пилота «Макларена» Оскара Пиастри, у него «голова идет кругом» от количества возможных вариантов стратегий.

Его напарник Ландо Норрис относится к уик-энду спокойнее:

«Мы только что провели первый брифинг по этому поводу. Команда немного лучше меня осведомлена обо всем необходимом на данный момент. Мне не нужно слишком задумываться об этом.

Гонка будет тяжелой. Речь не о том, чтобы просто дважды заехать на пит-стоп. У всех будет возможность – и это самое важное. Думаю, многое будет зависеть от удачи.

Возможно, в этот уик-энд выше вероятность того, что мы увидим неожиданного победителя – что хорошо и плохо. Для тех, кто обычно впереди, это не лучший вариант, но для тех, кто как правило стартует позади, это хорошая возможность.

Будь что будет. Как я сказал, я вообще не думаю о гонке. Мне не нужно. У меня практика, затем квалификация – для меня, и это только мои мысли, это единственное, на чем мне нужно сконцентрироваться. О воскресенье я побеспокоюсь в субботу вечером», – сказал Норрис.

Оценка Ландо значительно отличается от слов его напарника – на фоне чего британца спросили, говорит ли это о разном подходе к гонке:

«Сперва нужно посмотреть, где ты квалифицируешься. Он может думать, что хочет, но ему придется все переосмыслить в зависимости от стартовой позиции.

Мне кажется, беспокоиться бесполезно. Конечно, мы обсудили различные варианты, мы знаем, что хотели бы попробовать, и у нас есть план для идеальной гонки. Но неизвестно, будут ли отрывы между болидами увеличиваться или сокращаться. Борьба в гонке будет плотной, пилоты постараются сберечь шины или нет?

Мне не нужно задумываться об этом. Он [Пиастри] делает по-своему, я – по-своему».   

Джордж Расселл о двух обязательных пит-стопах на Гран-при Монако: «Теперь гоночный темп имеет значение»

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
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