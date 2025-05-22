Джордж Расселл о двух обязательных пит-стопах на Гран-при Монако: «Теперь гоночный темп имеет значение»

Расселл оценил свои перспективы на Гран-при Монако.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако , который пройдет при условиях, в которых каждый гонщик должен будет совершить минимум два пит-стопа по ходу заезда.

«Мы с воодушевлением ждем предстоящий гоночный уик-энд, поскольку знаем, что квалификационный темп является нашей сильной стороной. Мы уже много раз в этом сезоне оказывались менее чем в 0,1 секунды от поула, но пока так и не смогли выиграть его. А также очень интересно, как на гонку повлияет стратегия с двумя обязательными пит-стопами.

В прошлом в Монако все решала квалификация, а также ты мог сам (будучи лидером) корректировать отрыв от машин позади – мог, например, собрать пелотон и добиться высокой плотности. Но в этот раз я не думаю, что мы увидим что-то подобное. Гоночный темп теперь имеет значение, а это, как мы знаем, не было нашей сильной стороной», – рассказал Расселл.

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