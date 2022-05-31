  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун об особенностях тормозов «Макларена»: «Здорово, что люди хотят потратить время на поиски призрака»
2

Зак Браун об особенностях тормозов «Макларена»: «Здорово, что люди хотят потратить время на поиски призрака»

В «Макларене» посмеялись над конкурентами .

Исполнительный директор «Макларена» прокомментировал попытки соперников – в частности, «Ред Булл» – разобраться в особенностях системы охлаждения тормозов MCL39 и скопировать ее.

«Ред Булл» также обращался к ФИА за разъяснениями по поводу легальности тормозов «Макларена». В результате проверок никаких нарушений выявлено не было.   

«Нас это не беспокоит. Они могут продолжать поиски. Здесь нечего искать, кроме мужчин и женщин, работающих в «Макларене», которые разработали очень хороший гоночный болид. Они отлично постарались.

Нет никакой серебряной пули. Но если команды считают, что она существует, и они готовы потратить время на ее поиски – то эй! Чем больше времени они хотят потерять в попытках найти то, чего нет, вместо того чтобы заниматься собственной машиной, – тем лучше для нас!

Здорово, что люди хотят потратить время на поиски призрака. Мы всегда считали, что лучше сосредоточиться на собственной команде», – сказал Браун.

Техночудо подняло «Макларен» на вершину «Ф-1». Соперники в нокауте (и восторге)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
logoРед Булл
техника
logoФормула-1
logoМакларен
logoЗак Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Формула-3. Монако. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара начнет 8-м главную гонку
5 минут назад
Цунода проведет Гран-при Монако без нового днища (The Race)
225 минут назад
Гран-при Монако-2025. Расписание трансляций
42 минуты назад
Ландо Норрис о двух обязательных пит-стопах в Монако: «Вообще не думаю о гонке. Мне не нужно»
4сегодня, 10:00
Юки Цунода: «Понимание болида «Ред Булл» занимает больше времени, чем я ожидал»
3сегодня, 08:49
Оскар Пиастри: «Если Ферстаппен выиграет титул, это будет неприятно. Зато мы будем знать, что у меня и Норриса были равные возможности»
13сегодня, 08:06
Шарль Леклер: «Не думаю об уходе из «Феррари». Верю в проект и Вассера»
7сегодня, 07:27
Макс Ферстаппен: «С двумя пит-стопами люди будут рисковать, пытаться выгадать оптимальный момент для остановки»
20вчера, 18:26
Льюис Хэмилтон о показе фильма «Ф-1» для гонщиков: «Я сильно нервничал»
6вчера, 17:14
Алекс Албон: «Два пит-стопа в Монако могут не добавить разнообразия, а заставить всех ринуться на пит-стопы на первых кругах»
13вчера, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото
FEDUK выступит на фестивале «Мото Драйв 2025»
13 мая, 10:04Фото
На «Игора Драйв» пройдёт открытие мотокросс-сезона MX IGORA DRIVE 2025
12 мая, 17:03Фото
Где смотреть Гран-при Эмилии-Романьи-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
12 мая, 06:25
Тимофей Добровольский и Федор Воробьев – победители второго этапа RDS Open в Рязани
5 мая, 15:28Фото
Фестиваль «Мото Драйв» на автодроме «Игора Драйв» даст старт первому этапу чемпионата и первенства России по мотокроссу сезона 2025
30 апреля, 09:40Фото