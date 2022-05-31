В «Макларене» посмеялись над конкурентами .

Исполнительный директор «Макларена» прокомментировал попытки соперников – в частности, «Ред Булл » – разобраться в особенностях системы охлаждения тормозов MCL39 и скопировать ее.

«Ред Булл» также обращался к ФИА за разъяснениями по поводу легальности тормозов «Макларена ». В результате проверок никаких нарушений выявлено не было.

«Нас это не беспокоит. Они могут продолжать поиски. Здесь нечего искать, кроме мужчин и женщин, работающих в «Макларене», которые разработали очень хороший гоночный болид. Они отлично постарались.

Нет никакой серебряной пули. Но если команды считают, что она существует, и они готовы потратить время на ее поиски – то эй! Чем больше времени они хотят потерять в попытках найти то, чего нет, вместо того чтобы заниматься собственной машиной, – тем лучше для нас!

Здорово, что люди хотят потратить время на поиски призрака. Мы всегда считали, что лучше сосредоточиться на собственной команде», – сказал Браун .

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