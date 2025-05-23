Шарль Леклер: «Не думаю об уходе из «Феррари». Верю в проект и Вассера»

Леклер ответил на вопрос о возможности ухода из «Феррари».

Пилот «Феррари» рассказал, что даже в теории не рассматривает уход из итальянской команды, несмотря на сложный период.

«В этом году мы все верим в команду, но, к сожалению, старт сезона оказался сложнее, чем ожидалось. Я не теряю надежды, потому что до конца сезона все еще далеко. В прошлом году у «Ред Булл» было очень сильное начало, но титул выиграл «Макларен». Я отдам все силы, чтобы постараться взять титул в этом году.

Конечно, [я не думаю об уходе из «Феррари»], такой вероятности просто не существует. Я верю в этот проект, я верю во Фреда [Вассера]. Очевидно, сейчас команда переживает сложный период – и в такие моменты легко засомневаться. Но я не думаю об уходе из «Феррари». Я хочу побеждать с «Феррари». Я буду здесь, пока верю в проект – а я верю в него.

Я всегда говорил, что полностью доверяю Фреду. Я правда считаю, что он тот человек, который сможет вернуть «Феррари» на вершину. Он действительно тот, кто сможет заставить ее побеждать. Я всегда говорил это. Правда надеюсь, что вместе мы сможем вернуть «Феррари» на вершину», – сказал Леклер в разговоре с L’Equipe.

Шарль Леклер: «Надеюсь, «Феррари» удастся перевернуть ситуацию, начиная с этапа в Испании»

