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Шарль Леклер: «Надеюсь, «Феррари» удастся перевернуть ситуацию, начиная с этапа в Испании»

Леклер надеется на прогресс в сезоне-2025.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что рассчитывает на улучшение результатов Скудерии, начиная с Гран-при Испании.

При этом, оценивая перспективы на предстоящем Гран-при Монако, Леклер признал, что ждет сложный этап.

«Очевидно, что оценка старта сезона будет негативной. Мы не можем быть довольны текущей скоростью нашей машины. В прошлом году мы закончили сезон, сражаясь за победу в Кубке конструкторов. Так что в этом году у нас есть амбиции постараться выиграть этот титул. И мы сосредоточены на том, чтобы сократить отставание от «Макларена» и «Ред Булл».

Я просто не могу сказать, что этот сезон можно будет назвать успешным при финише на третьем-четвертом месте, и так далее. Я буду верить до самого конца. В прошлом году мы видели ультра-доминацию «Ред Булл» в первых семи Гран-при, но затем «Макларену» удалось отыграться. И я надеюсь, что нам удастся сделать то же самое, начиная с этапа в Барселоне.

Начиная с Гран-при Испании вступит в силу новый регламент в отношении допустимости гибкости антикрыльев. Мы много над этим работали и данные изменения должны дать нам преимущество, хотя наверняка это еще не известно. Так что до этапа в Барселоне нужно постараться заработать как можно больше очков.

И на Гран-при Монако я могу мечтать только о победе. Не назвал бы мечтой попадание на подиум. Тем не менее, на протяжении вот уже нескольких этапов слабым местом нашей машины является прохождение медленных поворотов. К сожалению, на трассе в Монако все повороты медленные. Так что я жду трудный Гран-при. В то же время, это настолько особенная и уникальная трасса, что мы можем надеяться, что там наша машина проявит какую-то свою черту, которой ранее мы не видели», – рассказал Леклер.

Расклады на «Ф-1» в Монако: Ферстаппен продолжит свержение «Макларенов»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
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Гран-при Испании
logoРед Булл
Гран-при Монако
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