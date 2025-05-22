Рубенс Баррикелло: «Ферстаппен благодарен «Ред Булл» и сосредоточен на результатах, а не на предложениях от других команд»

Баррикелло видит Ферстаппена в «Ред Булл» в следующем году.

Бывший пилот «Формулы-1» Рубенс Баррикелло предположил, что Макс Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл ».

– Куда Макс Ферстаппен уйдет в следующем году, как вы думаете?

– Макс Ферстаппен – счастливый парень, который наслаждается жизнью. Ты видишь его эмоции, когда он приносит «Ред Булл» поул – он выжимает из машины больше, чем та может дать.

Ферстаппен благодарен за то, какой у него был болид – получилось хорошее сочетание. Безусловно, он получит достаточно предложений от других команд, но не думаю, что будет поглощен такими мыслями – сейчас он сосредоточен на результатах.

– Если Ферстаппен уйдет в следующем сезоне, то в «Мерседес» или «Астон Мартин»?

– Я бы сказал, что прямо сейчас «Астон Мартин» кажется хорошим местом на будущее, и Макс Ферстаппен начнет думать об этом в какой-то момент.

Макс Ферстаппен: «Ближайшие гонки важны для моего будущего, но речь не обязательно о 2026-м. Слухи о пропуске сезона – неправда»

Гельмут Марко: «Опция разрыва в контракте Ферстаппена не привязана к титулу»