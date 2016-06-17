Гельмут Марко: «Опция разрыва в контракте Ферстаппена не привязана к титулу»
В «Ред Булл» высказались о борьбе за титул и опции выхода Ферстаппена.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопросы о том, как победа на Гран-при Эмилии-Романьи повлияет на будущее Макса Ферстаппена.
– Помогают ли Максу такие победы решить, продолжать ли выступления за «Ред Булл» в следующем году?
– Посмотрим, получится ли выиграть титул, и тогда увидим.
– В таком случае, как говорят, опция разрыва не будет применима, верно?
– Она не привязана к титулу.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
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