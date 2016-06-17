В «Ред Булл» высказались о борьбе за титул и опции выхода Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопросы о том, как победа на Гран-при Эмилии -Романьи повлияет на будущее Макса Ферстаппена .

– Помогают ли Максу такие победы решить, продолжать ли выступления за «Ред Булл» в следующем году?

– Посмотрим, получится ли выиграть титул, и тогда увидим.

– В таком случае, как говорят, опция разрыва не будет применима, верно?

– Она не привязана к титулу.

Макс Ферстаппен: «Ближайшие гонки важны для моего будущего, но речь не обязательно о 2026-м. Слухи о пропуске сезона – неправда»

Роб Смедли заменил бы Расселла на Ферстаппена: «Посадил бы Макса вместо любого пилота, 100 процентов»