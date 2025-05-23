Гран-при Монако-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь восьмого этапа сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Монако.

В рамках уик-энда также пройдут заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».

Гран-при Монако

Монте-Карло

23-25 мая 2025 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 🌤️

2-я практика: 18:00 🌤️

Суббота

3-я практика: 13:30 ☁️

Квалификация: 17:00 ☁️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌤️

Заезды младших серий начнутся в четверг, 22 мая.

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Четверг

Практика «Ф-3»: 14:10

Практика «Ф-2»: 16:00

Пятница

Квалификация «Ф-3»: 12:05

Квалификация «Ф-2»: 16:10

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:45

1-я гонка «Ф-2»: 15:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:00

2-я гонка «Ф-2»: 10:40

время московское