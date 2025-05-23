Гран-при Монако-2025. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь восьмого этапа сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Монако.
В рамках уик-энда также пройдут заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».
Монте-Карло
23-25 мая 2025 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 🌤️
2-я практика: 18:00 🌤️
Суббота
3-я практика: 13:30 ☁️
Квалификация: 17:00 ☁️
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌤️
Заезды младших серий начнутся в четверг, 22 мая.
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Четверг
Практика «Ф-3»: 14:10
Практика «Ф-2»: 16:00
Пятница
Квалификация «Ф-3»: 12:05
Квалификация «Ф-2»: 16:10
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 11:45
1-я гонка «Ф-2»: 15:15
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:00
2-я гонка «Ф-2»: 10:40
время московское
Опубликовал: Михаил Ширяев
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