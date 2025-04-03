Отец Переса: «Болиды «Ред Булл» отличались, Ферстаппен не справился бы лучше Серхио в его машине»

Отец экс-гонщика «Ред Булл» поделился теорией заговора о болидах команды.

Антонио Перес Гарибай, мексиканский политик и отец бывшего пилота «Ред Булл» Серхио Переса , убежден, что Макс Ферстаппен выступал на другой машине в 2024 году.

Перес покинул «Ред Булл» в конце прошлого сезона после четырех лет в команде, его заменил Лиам Лоусон , а перед Гран-при Японии кокпит занял Юки Цунода .

«То, что я скажу, вызовет много волнений, но болид №1 [Ферстаппена] отличался от болида №11 [Переса].

Если бы вы посадили гонщика болида №1 в болид №11, он бы не вышел из первого сегмента квалификации и не обогнал бы №1. Пилот первой машины не справился бы лучше [Переса] в 11-й. Так что дело в болидах, они не были одинаковыми.

Надеюсь, сегодня ситуация иная, и в Японии Юки получит лучший болид, который «Ред Булл» может ему предоставить. Команда не может разочаровать японских фанатов и должна дать Юки необходимые инструменты. Так что машина должна быть такой же», – заявил Перес-старший в подкасте Formula de 2.

Мексиканец также сообщил, что его сын мог выступать в «Формуле-1» в 2025 году:

«У него были возможности, открытые двери в других командах, чтобы остаться в этом сезоне, но это не соответствовало желаемому уровню. Он заслуживает того, чтобы сражаться среди лидеров».

Серхио Перес: «Несколько команд «Ф-1» обращались ко мне. Приму решение, когда узнаю все варианты»

Серхио Перес: «Я всегда извлекал максимум из всех своих возможностей. Не особо ожидал разрыв с «Ред Булл»