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  • Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Альберт-парк» нельзя назвать настоящей гоночной трассой. Истинную расстановку сил мы увидим только на Гран-при Китая»
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Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Альберт-парк» нельзя назвать настоящей гоночной трассой. Истинную расстановку сил мы увидим только на Гран-при Китая»

Альберс не придает большого значения результатам Гран-при Австралии.

Бывший пилот «Формулы-1», оценивая выступления команд на стартовом этапе сезона-2025, высказался о том, что не стоит делать выводов о расстановке сил в пелотоне по результатам гонки в Мельбурне.

«Давайте проясним ситуацию – «Альберт-парк» нельзя назвать настоящей гоночной трассой. Так что истинную расстановку сил мы увидим только на Гран-при Китая. Думаю, что там плотность в пелотоне будет выше – хотя может и наоборот, отрыв лидеров только увеличится.

Но да, настоящие, показательные результаты мы получим на этой неделе в Китае. Именно там мы увидим, что на самом деле происходит в расстановке сил в пелотоне.

При этом на этапе в Мельбурне можно было заметить, что «Макларену» удалось перенести свое преимущество в скорости из прошлого сезона в этот. В конце прошлого сезона их преимущество не так выделялось благодаря форме Ферстаппена, а также порой не самых удачных выступлений «Макларена». Вспомнить хотя бы допущенные ими ошибки», – рассказал Альберс.

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Гран-при Австралии
logoМакларен
Гран-при Китая
logoКристиан Альберс
Альберт-парк
logoФормула-1
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