Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Альберт-парк» нельзя назвать настоящей гоночной трассой. Истинную расстановку сил мы увидим только на Гран-при Китая»
Бывший пилот «Формулы-1», оценивая выступления команд на стартовом этапе сезона-2025, высказался о том, что не стоит делать выводов о расстановке сил в пелотоне по результатам гонки в Мельбурне.
«Давайте проясним ситуацию – «Альберт-парк» нельзя назвать настоящей гоночной трассой. Так что истинную расстановку сил мы увидим только на Гран-при Китая. Думаю, что там плотность в пелотоне будет выше – хотя может и наоборот, отрыв лидеров только увеличится.
Но да, настоящие, показательные результаты мы получим на этой неделе в Китае. Именно там мы увидим, что на самом деле происходит в расстановке сил в пелотоне.
При этом на этапе в Мельбурне можно было заметить, что «Макларену» удалось перенести свое преимущество в скорости из прошлого сезона в этот. В конце прошлого сезона их преимущество не так выделялось благодаря форме Ферстаппена, а также порой не самых удачных выступлений «Макларена». Вспомнить хотя бы допущенные ими ошибки», – рассказал Альберс.
Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий