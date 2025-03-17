Йос Ферстаппен: «Если дела у «Ред Булл» пойдут не лучшим образом – в этом не будет вины Макса»
Йос Ферстаппен высказался о карьерных перспективах сына.
Ферстаппен-старший заявил, что Макс не будет нести ответственность за то, если не сможет выиграть пятый подряд чемпионский титул в составе «Ред Булл». А также отметил, что решение остаться в «Ред Булл» было принято давно.
В последнее время в прессе достаточно часто появляется информация о заинтересованности в приглашении Ферстаппена со стороны «Астон Мартин».
«Это решение было принято очень давно. У нас есть уверенность в команде, мы доверяем, но если дела пойдут не лучшим образом – в этом не будет вины Макса. Команда должна продолжать выступать на высоком уровне. Им нужно продолжать строить очень хорошие болиды, это важно», – рассказал Ферстаппен.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
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