Йос Ферстаппен: «Если дела у «Ред Булл» пойдут не лучшим образом – в этом не будет вины Макса»

Йос Ферстаппен высказался о карьерных перспективах сына.

Ферстаппен-старший заявил, что Макс не будет нести ответственность за то, если не сможет выиграть пятый подряд чемпионский титул в составе «Ред Булл ». А также отметил, что решение остаться в «Ред Булл» было принято давно.

В последнее время в прессе достаточно часто появляется информация о заинтересованности в приглашении Ферстаппена со стороны «Астон Мартин ».

«Это решение было принято очень давно. У нас есть уверенность в команде, мы доверяем, но если дела пойдут не лучшим образом – в этом не будет вины Макса . Команда должна продолжать выступать на высоком уровне. Им нужно продолжать строить очень хорошие болиды, это важно», – рассказал Ферстаппен.

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