Андреа Стелла: «Для «Макларена» не стало сюрпризом, что Ферстаппен был так близко и претендовал на победу до последних метров дистанции»

Стелла отдал должное Ферстаппену и «Ред Булл».

Руководитель «Макларена » подвел итоги Гран-при Австралии, отметил, что для него самого и для команды темп Макса Ферстаппена , который до последнего боролся с Ландо Норрисом за победу, не стал каким-то большим сюрпризом.

«Высокий темп Ферстаппена и «Ред Булл » никогда не является сюрпризом. Потому что это Ферстаппен и «Ред Булл» – они знают, как строить быстрые болиды, как быть быстрыми в гонках, и как быть быстрыми, если гонка проходит в столь сложных и непредсказуемых условиях.

Так что для нас не стало сюрпризом то, что Макс был так близко и претендовал за победу в гонке до самых последних метров дистанции.

Возможно, на ранней стадии гонки, в попытках удержаться за Ландо Макс мог немного перегрузить свои шины. И именно поэтому в дальнейшем он немного потерял в скорости и отстал по ходу первого отрезка, а мы смогли создать отрыв, достаточной для проведения пит-стопа.

Так что я думаю, что Макс и правда мог немного перестараться с нагрузкой шин, хотя мне кажется, что любой гонщик, который борется за победы, атакует на пределе, а уже потом смотрит, что происходит с шинами на его болиде», – рассказал Стелла .

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