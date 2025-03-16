Джордж Расселл: «Если тебе удалось привезти домой трофей по итогам такого Гран-при – ты можешь собой гордиться»

Расселл остался доволен своим выступлением в Мельбурне.

Пилот «Мерседеса » подвел итоги Гран-при Австралии, рассказав о том, что команда может гордиться достигнутым результатом с учетом того, в каких условиях проходила гонка.

«Если тебе удалось привезти домой трофей по итогам такого Гран-при – ты действительно можешь собой гордиться. Мои комплименты Ландо и Максу , и поздравления Кими , который в своем первом Гран-при за «Мерседес» сумел финишировать пятым. Для первой гонки это просто отличное выступление.

Честно говоря, мы провели далеко не самый сильный гоночный уик-энд, и сегодня, если честно, нам немного повезло. Но на таком Гран-при, в таких условиях, тебе главным образом нужно оставаться на трассе и стараться пользоваться шансами, когда они появляются. Именно это мы и делали.

Несмотря на ужасающие условия, я все равно получил удовольствие от гонки. В конце на меня не оказывалось давления, как на Ферстаппена и Норриса впереди, которые боролись за победу. И да, конечно, я надеялся, что Ландо или Макс допустят ошибку. Но этого не произошло. В такой день нужно сохранять спокойствие и стараться выжать максимум с учетом условий в гонке. Это «Мерседес» и сделал.

Еще мы узнали, что у «Макларена» есть большое преимущество в скорости над остальным пелотоном. При этом мне очень интересно увидеть, как будет выглядеть расстановка сил на Гран-при Китая – на совершенно иной по своим характеристикам трассе», – рассказал Расселл .

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