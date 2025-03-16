Зак Браун о 9-м месте Пиастри: «Ужасно обидно за Оскара. Он первый, кого я хочу увидеть»
Исполнительный директор «Макларена» прокомментировал победу Ландо Норриса на Гран-при Австралии. Его напарник Оскар Пиастри финишировал девятым после вылета с трассы.
«Невероятное выступление. Команда выбрала идеальную стратегию в очень сложных условиях. Мне ужасно обидно за Оскара. Они оба вовремя заехали на пит-стоп во время дождя, и Ландо набрал темп. Оскар отлично пилотировал, чтобы вернуться на девятом месте. Классная гонка.
Команда отлично постаралась, в «Макларене» построили полноценный гоночный болид. [Темп в начале гонки] был хорошим, но это только одна трасса, одна гонка. Посмотрим, что произойдет в Китае. Но начало сезона сильное.
В прошлом году мы видели, как Макс [Ферстаппен] выиграл первые семь гонок, а затем у него была засуха. Нам нужно продолжать заниматься своим делом.
Мы знаем, как быстро все меняется в этом спорте. Нужно просто убедиться, что мы продолжаем прогрессировать – этим мы и занимались в «Макларене» последние несколько лет», – сказал Браун.
Также Зак отдельно поддержал Оскара Пиастри:
«У меня не было возможности увидеться с ним. Он первый, кого я хочу увидеть. Я уже встретил Ландо и отпраздновал победу с командой.
Оскар великолепно пилотировал. Надеюсь, что у нас сохранится нынешний темп».
Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й
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