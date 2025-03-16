Лоусон и Бортолето разбили болиды под дождем на Гран-при Австралии

Лоусон и Бортолето сошли с дистанции Гран-при Австралии.

Гонщики «Ред Булл » и «Заубера » попали в аварии на одном круге – оба не справились с управлением после возобновления дождя. Инциденты произошли на 47 круге гонки.

Мегазрелище в «Ф-1»: первая гонка – под дождем! Ферстаппен возьмет реванш?