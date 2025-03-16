Алонсо попал в аварию и сошел с дистанции Гран-при Австралии
Алонсо разбил болид на Гран-при Австралии.
Пилот «Астон Мартин» не удержал машину и врезался в заграждение при прохождении скоростного участка трассы. Инцидент произошел на 34-м круге гонки.
В результате аварии на трассе появилась машина безопасности.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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