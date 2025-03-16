Алонсо попал в аварию и сошел с дистанции Гран-при Австралии

Алонсо разбил болид на Гран-при Австралии.

Пилот «Астон Мартин » не удержал машину и врезался в заграждение при прохождении скоростного участка трассы. Инцидент произошел на 34-м круге гонки.

В результате аварии на трассе появилась машина безопасности.

Мегазрелище в «Ф-1»: первая гонка – под дождем! Ферстаппен возьмет реванш?