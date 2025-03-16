Фото
10

Алонсо попал в аварию и сошел с дистанции Гран-при Австралии

Алонсо разбил болид на Гран-при Австралии.

Пилот «Астон Мартин» не удержал машину и врезался в заграждение при прохождении скоростного участка трассы. Инцидент произошел на 34-м круге гонки.

В результате аварии на трассе появилась машина безопасности.

Мегазрелище в «Ф-1»: первая гонка – под дождем! Ферстаппен возьмет реванш?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
Гран-при Австралии
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «Непросто собрать такой уик-энд под давлением Ферстаппена и Пиастри, но я знаю, на что способен»
2 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Очень рад тому, что в принципе добрался до финиша, сумев заработать довольно много очков»
25 минут назад
Джордж Расселл: «Вот это и есть настоящая «Формула-1». Надеюсь, зрителям понравилось»
622 минуты назад
Норрис впервые возглавил чемпионат. Ферстаппен лидировал в «Ф-1» с 2022 года
423 минуты назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2025
3432 минуты назад
Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии
2334 минуты назад
Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й
89839 минут назад
Лоусон и Бортолето разбили болиды под дождем на Гран-при Австралии
155 минут назадФото
Сайнс сошел, вылетев в ограждение за машиной безопасности на Гран-при Австралии
1сегодня, 04:30Фото
Дуэн разбил болид и сошел с дистанции Гран-при Австралии на первом круге
1сегодня, 04:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Брэд Питт участвует в гонках в новом трейлере фильма «Формула-1» от Джозефа Косински
13 марта, 19:40Кино
Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
510 марта, 06:23
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
65 марта, 17:55Кино
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото