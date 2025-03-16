Сайнс сошел, вылетев в ограждение за машиной безопасности на Гран-при Австралии

Сайнс стал третьим сошедшим на старте гонки в Мельбурне.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс досрочно завершил Гран-при Австралии .

Сайнс потерял управление за машиной безопасности в последнем повороте и дошел до контакта с барьерами.

Сэйфти-кар появился на треке после схода Джека Дуэна из «Альпин », а на прогревочном круге в аварию попал новичок «Рейсинг Буллз » Изак Аджар.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

Мегазрелище в «Ф-1»: первая гонка – под дождем! Ферстаппен возьмет реванш?