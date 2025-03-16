Сайнс сошел, вылетев в ограждение за машиной безопасности на Гран-при Австралии
Сайнс стал третьим сошедшим на старте гонки в Мельбурне.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс досрочно завершил Гран-при Австралии.
Сайнс потерял управление за машиной безопасности в последнем повороте и дошел до контакта с барьерами.
Сэйфти-кар появился на треке после схода Джека Дуэна из «Альпин», а на прогревочном круге в аварию попал новичок «Рейсинг Буллз» Изак Аджар.
За ходом заезда можно следить на странице онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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