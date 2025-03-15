Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» быстрый болид, впереди хороший сезон»
Алонсо заявил о качественной машине «Астон Мартин» на старте сезона.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо позитивно оценил первую квалификацию 2025 года в Мельбурне.
Двукратный чемпион «Формулы-1» начнет Гран-при Австралии с 12-й позиции.
«В первой квалификации года всегда интересно, где ты окажешься. По ощущениям я был быстрым, болид был быстрым в первом сегменте. К сожалению, я допустил ошибку на первом круге второго сегмента, выехал широко в десятом повороте, немного повредил днище, и машина потеряла в эффективности.
Борьба очень плотная, ошибаться вообще нельзя, и мы выступим лучше в следующий раз.
Но хорошая новость в том, что болид быстрый, в наших руках хороший инструмент, впереди хороший сезон», – сказал Алонсо.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Астон Мартин»
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