Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» быстрый болид, впереди хороший сезон»

Алонсо заявил о качественной машине «Астон Мартин» на старте сезона.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо позитивно оценил первую квалификацию 2025 года в Мельбурне.

Двукратный чемпион «Формулы-1» начнет Гран-при Австралии с 12-й позиции.

«В первой квалификации года всегда интересно, где ты окажешься. По ощущениям я был быстрым, болид был быстрым в первом сегменте. К сожалению, я допустил ошибку на первом круге второго сегмента, выехал широко в десятом повороте, немного повредил днище, и машина потеряла в эффективности.

Борьба очень плотная, ошибаться вообще нельзя, и мы выступим лучше в следующий раз.

Но хорошая новость в том, что болид быстрый, в наших руках хороший инструмент, впереди хороший сезон», – сказал Алонсо.

«Макларен» – каток, «Феррари» проиграла середнякам: первая квалификация новой «Ф-1»