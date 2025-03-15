Антонелли и Лоусон не попали в топ-15 в первой квалификации за «Мерседес» и «Ред Булл»

Новички провалили дебютную квалификацию в топ-командах.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли показал 16-е время по итогам квалификации к Гран-при Австралии и не пробился во второй сегмент. 18-летний итальянец дебютирует в «Формуле-1».

Неудачно сложилась первая квалификация в составе «Ред Булл » для Лиама Лоусона. Новозеландец стал 18-м, опередив лишь гонщика «Хааса » Эстебана Окона (Оливер Бермэн не проехал ни одного быстрого круга).

Четыре команды в борьбе за первый поул «Ф-1» нового сезона