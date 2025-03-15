Антонелли и Лоусон не попали в топ-15 в первой квалификации за «Мерседес» и «Ред Булл»
Новички провалили дебютную квалификацию в топ-командах.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал 16-е время по итогам квалификации к Гран-при Австралии и не пробился во второй сегмент. 18-летний итальянец дебютирует в «Формуле-1».
Неудачно сложилась первая квалификация в составе «Ред Булл» для Лиама Лоусона. Новозеландец стал 18-м, опередив лишь гонщика «Хааса» Эстебана Окона (Оливер Бермэн не проехал ни одного быстрого круга).
Опубликовал: Михаил Ширяев
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