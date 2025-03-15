Макс Ферстаппен: «Люди, не признающие мой успех, просто завидуют»

Ферстаппен рассказал, что думает о хейтерах.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился мыслями о своем подходе и отношении со стороны критиков.

«Я делаю то, что надо делать. Я всегда буду пытаться совершить обгон, если считаю, что так надо. Просто я такой. Как бы это ни называли другие, я всегда буду идти на обгон, если он возможен. Можете соглашаться или нет, но я просто сражаюсь так, как, на мой взгляд, мне нужно сражаться.

Я не указываю вам или кому-то еще, что делать со своей жизнью. Пусть каждый занимается собой. Я считаю, что веду себя хорошо. Если кто-то не согласен, его проблема. Это не моя проблема, не так ли?

[Критики] просто завидуют. Завидуют успеху. Я мечтал о том, чтобы попасть в «Ф-1» и добиться успеха. Я добился, а люди, которые это не признают, просто завидуют.

И пусть. Но это неправильно – зависть никуда не приводит тебя в жизни. Я так не поступаю с людьми, я тут не для того, чтобы нравиться тем, кто меня не ценит.

Ты сам создаешь свой успех. И я создал свой успех вместе с очень важными людьми, которые находятся рядом. Конечно, часть успеха принадлежит команде. Все люди, с которыми я работаю, которые ко мне близки, ценят этот успех. И я очень доволен своими достижениями. Это главное», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

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