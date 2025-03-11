Флавио Бриаторе: «Ферстаппен напоминает Шумахера, Алонсо, Сенну. Откровенная глупость – критиковать Макса за стиль пилотажа»

Бриаторе провел параллели между Ферстаппеном и легендами «Ф-1».

Исполнительный советник «Альпин » Флавио Бриаторе высказался о том, есть ли связь между лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и экс-подопечным итальянца – семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером .

«Он напоминает мне Михаэля, Фернандо [Алонсо], Сенну. Именно такой человек нужен «Формуле-1».

Все критикуют этого парня за его зрелищный стиль пилотажа. Откровенная глупость! Он привнес в наш спорт новую энергию. «Формула-1 » отчаянно нуждалась в этой новой звезде.

В какой-то момент Михаэль чуть ли не подрался с Сенной. На тестах в Германии Сенна схватил его за воротник, сказал, что он чемпион мира, и Михаэлю нужно проявлять больше уважения. Михаэлю было все равно. Он хотел заслужить уважение сам, поэтому пилотировал так агрессивно. Это единственный способ стать чемпионом мира», – заявил менеджер.

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