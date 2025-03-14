1

«Кадиллак» заплатит $450 млн за право выступать в «Формуле-1»

Стала известна сумма вступительного взноса «Кадиллака» в «Ф-1».

«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1» и присоединится к участникам чемпионата в 2026 году. Заявка была окончательно согласована ФИА и «Формулой-1».

Теперь же, по информации Racingnews365, стал известен и размер вступительного взноса.

Сообщается, что за право выступать в «Формуле-1» команда «Кадиллак» заплатит $450 млн. Эти деньги будут в равной мере распределены между десятью уже существующими командами «Формулы-1».

Данная сумма должна покрыть потенциальные финансовые потери десяти команд от размытия существующего призового фонда, который распределяется между командами по итогам сезона в зависимости от их положения в Кубке конструкторов.

Автосимвол США ломится в «Ф-1» без малейшего понимания правил. Жгут впустую деньги миллиардера

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Кадиллак
logoФИА
регламент
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Кристиан Хорнер о «медленном» Лоусоне: «Быть напарником Ферстаппена – тяжелейшая работа в «Ф-1», Лиам – единственный, кто не выступал в Австралии»
18 минут назад
Шарль Леклер: «Макларен» находится впереди, но после такого дня можно говорить о желании побороться за поул»
21 минуту назад
Гельмут Марко: «Нам всем нравится дождь. Но квалификация точно пройдет на сухой трассе и настройки болида будут соответствующими»
32 минуты назад
Фредерик Вассер: «Феррари» в хорошей форме и по квалификационной скорости, и по гоночной»
37 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Говорить о борьбе за поул пока рано»
647 минут назад
Изак Аджар: «3-й сегмент – цель на квалификацию»
154 минуты назад
Юки Цунода о 4-м времени в практике: «Успешный рабочий день»
сегодня, 09:37
«Факты сильнее слов Марко». Фернандо Алонсо о том, что Бортолето назвали «гонщиком «Б» класса»
1сегодня, 08:56
Андреа Стелла: «Поведение машины на трассе соответствовало ожиданиям «Макларена»
сегодня, 08:54
Оскар Пиастри: «Не хотим просто постараться попасть на подиум, «Макларен» стремится занять первое место»
сегодня, 08:34
Ко всем новостям
Последние новости
Брэд Питт участвует в гонках в новом трейлере фильма «Формула-1» от Джозефа Косински
вчера, 19:40Кино
Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
510 марта, 06:23
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
65 марта, 17:55Кино
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото