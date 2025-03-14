Льюис Хэмилтон: «Мы медленно движемся вперед»

Хэмилтон поделился впечатлениями от начала сезона.

Пилот «Феррари » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, отметив, что ему понадобилось какое-то время, чтобы освоиться за рулем новой для него машины.

«Неделя перед гоночным уик-эндом была очень волнительной, и я почувствовал себя просто потрясающим образом, когда впервые выехал на трассу за рулем болида «Феррари» (в рамках Гран-при).

Честно говоря, по ощущениям машина работала совсем иначе в сравнении со всеми машинами, на которых я выступал тут раньше, так что в первой практике мне понадобилось какое-то время, чтобы освоиться.

Вторая практика уже прошла намного лучше. Но пока мы просто работаем и стараемся прибавлять. Мы медленно движемся вперед, постепенно становясь все быстрее и быстрее на трассе.

Машина? Она просто другая. Отличий очень много. Она не плохая или что-то в этом роде, ей просто нужно чуть иначе управлять. Так что я понемногу адаптирую свой стиль пилотажа», – рассказал Хэмилтон .

Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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