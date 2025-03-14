Джеймс Воулз: «Сейчас у «Уильямса» все по-другому»
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз поделился впечатлениями от первой практики Гран-при Австралии, где Карлос Сайнс показал второе время.
«Знаю, я человек науки, но тот сложный период, через который прошла команда, действительно ощущался очень тяжелым – и сейчас все по-другому.
Но о чем мы пока не говорили, так это о нашем будущем. Происходящее сейчас – это здорово. Я бы сравнил это с самым низко висящим фруктом, который мы сорвали по пути.
На базе в Гроуве происходит много интересного, это будет заметно в течение следующих лет. Это придает импульс и позитивную энергию. То, что вы видите сегодня, – лишь малые следствия всего происходящего.
Но это только первая практика. Приятно видеть такой результат, но это всего лишь первая практика. Подождем квалификации и гонки, несколько гонок», – сказал Воулз.
Гран-при Австралии-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
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