Джеймс Воулз: «Сейчас у «Уильямса» все по-другому»

В «Уильямсе» отреагировали на итоги первой практики в Австралии.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз поделился впечатлениями от первой практики Гран-при Австралии, где Карлос Сайнс показал второе время.

«Знаю, я человек науки, но тот сложный период, через который прошла команда, действительно ощущался очень тяжелым – и сейчас все по-другому.

Но о чем мы пока не говорили, так это о нашем будущем. Происходящее сейчас – это здорово. Я бы сравнил это с самым низко висящим фруктом, который мы сорвали по пути.

На базе в Гроуве происходит много интересного, это будет заметно в течение следующих лет. Это придает импульс и позитивную энергию. То, что вы видите сегодня, – лишь малые следствия всего происходящего.

Но это только первая практика. Приятно видеть такой результат, но это всего лишь первая практика. Подождем квалификации и гонки, несколько гонок», – сказал Воулз.

Гран-при Австралии-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

